Лондон, 15 апреля, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Студия Codemasters назвала дату релиза симулятора автогонок F1 2021. Анонсирующий трейлер был опубликован 15 апреля на YouTube-канале франшизы.

Rick Dikeman Формула-1

Релиз игры на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S и ПК (Steam) состоится 16 июля 2021 года. Стоит отметить, что в F1 2021 появится сюжетный режим под названием Braking Point, разработчики отметили, что он «создавался годами». Геймерам предложат начать карьеру за пилота «Формулы-2» и впоследствии попытаться добиться успеха в «Формуле-1».

Напомним, в феврале 2021 года издательская компания Electronic Arts купила Codemasters. F1 2021 станет первой игрой студии после завершения этой сделки.