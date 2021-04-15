Лос-Анджелес, США, , 22:30 — REGNUM Стивен Спилберг выделил $2 млн на поддержку проектов картин, сюжеты которых рассказывают разнообразные еврейские истории. Об этом 15 апреля сообщил портал The Wrap.

Таким образом режиссёр поддержал недавно образованный фонд Jewish Story Partners (JSP). Организация будет помогать независимым кинематографистам, которые хотят рассказать как новые, так и известные истории из жизни евреев.

Режиссёр Роберта Гроссман выступает в качестве продюсера со стороны JSP, должность художественного руководителя заняла экс-директор кинофестиваля Sundance Кэролайн Либреско.

Напомним, Стивен Спилберг сейчас выступает в качестве продюсера фильма «Индиана Джонс 5». В декабре 2021 года состоится премьера его новой картины «Вестсайдская история».

Читайте ранее в этом сюжете: Главного «Золотого льва» фестиваля в Венеции получит Роберто Бениньи