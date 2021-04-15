Москва, , 22:28 — REGNUM Россия ответит на высылку трех сотрудников своего посольства из Польши, объявлением «персонами нон грата» троих польских дипломатов, сообщает 15 апреля «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.

По его словам, Москва ответит Варшаве зеркально, не прибегая к асимметричным мерам.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля МИД Польши объявил трех российских дипломатов «персонами нон-грата» за то что они якобы совершали действия, «вредящие Польше».

«Польша выражает полную солидарность с решениями, предпринятыми Соединенными Штатами 15 апреля 2021 года касательно их политики по отношению к России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации», — подчеркнули в Варшаве.

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