Роквилл, США, , 22:21 — REGNUM Bethesda опубликовала дорожную карту четвёртого сезона многопользовательской игры Fallout 76. Публикация была размещена 15 апреля на twitter-странице компании.

Разработчики, в частности, сообщили, что первым крупным обновлением станет Locked & Loaded. Оно в т.ч. добавит в игру улучшенные лагеря и убежища, а также систему S.P.E.C.I.A.L., которая позволит игрокам менять сборки персонажа.

https://twitter.com/BethesdaStudios/status/1382719522709372928

Напомним, новый сезон в Fallout 76 стартует 27 апреля 2021 года. Релиз игры состоялся 23 октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В трейлере 3 сезона COD: Black Ops Cold War герой рассказывает о неудачах