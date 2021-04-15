Киев, 15 апреля, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Верховная рада Украины на заседании 15 апреля приняла за основу законопроект о создании и стимулирования деятельности индустриальных парков.

Perohanych Верховная рада Украины

За это решение проголосовали 260 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе обсуждения отмечалось, что действующее законодательство об индустриальных парках предоставляет лишь незначительные преимущества их участникам, которые явно недостаточны для экономического прорыва. По официальным данным, на Украине сейчас 43 индустриальных парка, но реально действуют менее 10, и эффективность таких парков составляет 7%.

Новый закон предусматривает компенсацию 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям; компенсацию процентных платежей по кредитам в зависимости от доли экспорта продукции; частичную компенсацию инвестиций; разрешение изымать земли для строительства индустриальных парков и прочие «стимулы».

В феврале этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что индустриальные парки — залог стремительного экономического роста, поэтому его правительство предлагает перезапустить работу индустриальных парков, «чтобы они эффективно заработали». Между тем, согласно официальным данным, на Украине уже 20 месяцев подряд падает уровень промышленного производства.