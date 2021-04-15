Дамаск, , 22:15 — REGNUM ОЗХО окончательно утратила свою самостоятельность — судя по докладу, касающемуся инцидента в городе Саракиб (провинция Идлиб, Сирия) в 2018 г., сообщает 15 апреля SANA.

Агентство опубликовало заявление сирийского министра иностранных дел Фейсала Микдада, сделанное в ответ на доклад ОЗХО и комментарий США о том, что в Сирии якобы осталось химическое оружие.

Заявив, что Сирия выполнила все свои обязательства, уничтожив химическое оружие, Микдад сказал:

«Несмотря на это, США и их союзники продолжают использовать ОЗХО как инструмент для достижения своих агрессивных целей против Дамаска».

Он добавил, что изложенные в докладе ОЗХО аргументы сфабрикованы. Источником «доказательств» выступает известный дезинформатор — неправительственная организация «Белые каски».

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