Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Министерство финансов США 15 апреля внесло в санкционный список гражданина РФ Константина Килимника, который якобы «повлиял» на свидетеля во время расследования возможного «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба управления по контролю за иностранными активами американского минфина.

Напомним, что Килимник обвиняется во вмешательстве в выборы в США и находится в розыске с 2018 года. По мнению американских властей, он имеет связи с российской разведкой и якобы «помогал в многомиллионной лоббистской кампании в США, которая, как утверждается, проводилась по указанию правительства Украины без раскрытия информации, требуемой законом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральное бюро расследований США готово выплатить вознаграждение в размере $250 тысяч за информацию о местонахождении гражданина РФ Константина Килимника.