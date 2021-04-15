Рим, , 22:14 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Фиорентину». Об этом 15 апреля передает Football Italia.

Переговоры между «Наполи» и Гаттузо о продлении контракта внезапно были отложены. При этом переговоры с «Фиорентиной» идут хорошо.

В случае подписания соглашения Гаттузо получит полную свободу действий и сможет влиять на трансферную стратегию.

Гаттузо возглавляет «Наполи» с 2019 г. Под его руководством неаполитанская команда провела 73 матча, одержав 42 победы, потерпев 22 поражения и 9 раз сыграв вничью.