Лампедуза , Италия, , 22:12 — REGNUM Глава леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта в четверг, 15 апреля, провел встречу с основателем компании Open Arms Оскаром Кампсом.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Летта отметил, что встреча была интересной, и стороны провели взаимополезный «обмен мнениями».

Информация об этой встрече вызвала резко негативную реакцию лидера «Лиги» Маттео Сальвини, партия которого в настоящее время вместе с либералами входит в «широкую коалицию».

Суть спора состоит в том, что Open Arms, по оценке его сторонников, спасает тонущих в море мигрантов, а по оценке оппонентов — целенаправленно доставляет их из Северной Африки в ЕС.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему.