Лос-Анджелес, США, , 22:11 — REGNUM Кэри Маллиган присоединилась к проекту нового фильма Адама Сэндлера «Космонавт» (Spaceman). Об этом 15 апреля сообщил портал Deadline.

В основу картины лёг роман писателя Ярослава Калфара. Сюжет расскажет о том, как астронавта (Сэндлер), отправляют на край галактики. Однажды персонаж понимает, что его земная жизнь начинает разваливаться на части, в этот момент он начинает общаться с голосом, принадлежащим некому древнему существу. Кэри Маллиган исполнит в этой картине роль жены героя Сэндлера.

В качестве режиссёра проекта выступает Юхан Ренк («Чернобыль»), в основу картины ляжет сценарная адаптация Колби Дэя. Премьера состоится на потоковом сервисе Netflix. Зрители знают Кэри Маллиган по фильмам «Девушка, подающая надежды», «Великий Гэтсби», «Воспитание чувств» и другим.

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