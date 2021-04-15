Киев, , 22:09 — REGNUM Катера ФСБ РФ в Азовском море предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС Украины, которые находятся на боевом дежурстве.

Об этом вечером 15 апреля сообщила служба связей с общественностью командования ВМС Украины.

Согласно источнику, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 апреля. В пресс-релизе отмечаются «провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства», но без подробностей.

Вместе с тем, украинские СМИ цитируют эксперта Институте Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, который заявил, что инцидент произошел между тремя малыми бронированными артиллерийскими катерами (типа Гюрза-М) ВМСУ и пятью катерами и кораблем береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в 25 милях от Керченского пролива во время эскортирования украинскими катерами коммерческих судов. По словам источников, сообщает Клименко, в ответ на угрозы корабля РФ украинским морякам пришлось предупреждать о готовности применить оружие.

Командование ВМС Украины отмечает, что украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины по морскому направлению, в том числе в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами международного морского права.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» — устроили провокацию в районе Керченского пролива, предприняли попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие, после чего все три корабля были задержаны.