Москва, , 22:10 — REGNUM Телеведущая Лера Кудрявцева выиграла суд против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CNo0GidDIpo/

«Тверской районный суд удовлетворил Иск Леры Кудрявцевой», — пишет Кудрявцева. Также телеведущая уточняет, что с продюсера взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что судебное разбирательство началось после одного из интервью Разина. В нём он обвинил Кудрявцеву, что она бросила старшего сына Жана и вела распутный образ жизни.

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