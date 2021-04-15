Рим, 15 апреля, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Власти регионов Италии поддерживают решение правительства страны отменять антикоронавирусные ограничения поэтапно, заявил в четверг, 15 апреля, глава Конференции регионов страны Массимилиано Федрига.

Russian.news.cn Люди в масках. Италия.

Постепенная отмена ограничений, с четкой привязкой к текущей эпидемиологической ситуации и внятными правилами последовательности послаблений, будет важным и позитивным сигналом для граждан, отметил он.

По данным на15 апреля, в Италии умерли 115 937человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на380 (днем ранее — на 469). Число подтвержденных носителей выросло на16 974(днем ранее — на16 168). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 826 156 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 510 023человека — на4637 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 179 129 человек, что составляет 6,94% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.