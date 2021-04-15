Москва, , 21:59 — REGNUM Минфин и Банк России имеют достаточно инструментов для укрепления стабильности в связи с санкциями США против российского госдолга и будут использовать их в случае необходимости. Об этом 15 апреля заявил журналистам глава министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, это касается в том числе графика аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичном рынке.

«В ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику рыночной конъюнктуры при принятии решения о необходимости их проведения», — пояснил Силуанов.

Глава Минфина также обратил внимание, что Россия сократила объём заимствований в текущем году почти на 0,9 триллиона рублей.

«Это как раз та сумма, на которую заимствования были увеличены в переходный период в целях финансирования дополнительных расходов на восстановление после пандемии. То есть по сути мы уже в этом году нормализуем бюджетную политику в части её влияния на отечественные долговые рынки», — сказал он.

В целом, по словам Силуанова, приверженность «благоразумному подходу к бюджетной и денежно-кредитной политике» позволяет рассчитывать на укрепление стабильности как на долговом рынке, так и на финансовых рынках в целом, несмотря на «попытки административного вмешательства в рыночные механизмы со стороны отдельных стран».

Напомним, ранее глава Минфина назвал российские долговые обязательства «одними из самых надёжных и низкорискованных в мире» и выразил уверенность, что спрос на них останется высоким, несмотря на санкции со стороны США.

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