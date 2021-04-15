Сан-Франциско, США, , 21:58 — REGNUM Компания Niantic анонсировала ивент Pokemon Snap (внутриигровое событие) в игре Pokemon Go. Об этом 15 апреля сообщил портал Game Informer.

С 29 апреля 2021 года разработчики добавят в игру тематические исследования, аватары и покемонов из New Pokemon Snap. Отмечается, что геймеры, в частности, получат возможность встретиться с покемонами Smeargle, Venusaur, Dodrio и Skarmory. Ивент продлится до 2 мая 2021 года.

https://twitter.com/PokemonGoApp/status/1382453618226429952

Напомним, релиз игры New Pokemon Snap состоится на портативной консоли Nintendo Switch 30 апреля 2021 года. Разработкой игры занимаются студии Bandai Namco.

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