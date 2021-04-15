Киев, , 21:58 — REGNUM Проект «Крымская платформа» имеет целью консолидацию международных усилий и поддержка США будет залогом успеха этой инициативы.

Об этом сегодня, 15 апреля, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время видеовстречи с заместителем государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека Карой МакДональд. Отчёт о переговорах публикует пресс-служба МИД Украины.

Джапарова, в частности, отметила, что Россия прилагает «все усилия» для срыва этой инициативы Украины. Представитель МИД подчеркнула, что одной из целей последней «эскалации» Россией ситуации вдоль границы с Украиной и в Азово-Черноморской акватории является именно дискредитация «Крымской платформы».

Как отмечает пресс-служба МИД, в ответ представитель Вашингтона подтвердила «неизменность поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границ» и перечислила мероприятия, которые инициируются США в этой связи. Что конкретно она сказала относительно «Крымской платформы», из сообщения МИД Украины неясно.

ИА REGNUM напоминает, что Украина создала так называемую «Крымскую платформу» осенью 2020 года, с одобрения и по инициативе президента Зеленского, для давления на Россию. Конечной целью проекта является «возврат» Крыма в состав Украины при помощи «западных партнёров». Власти Украины приглашают на первый саммит «платформы» всех иностранных гостей, которые собираются посетить Киев на День независимости Украины, 24 августа. Сегодня стало известно, что глава ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйенотвергла приглашение посетить саммит.