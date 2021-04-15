Лос-Анджелес, США, , 21:50 — REGNUM В сети появилась информация о рабочем названии второй части фильма «Чёрная Пантера». Об этом 15 апреля сообщил портал Comicbook.

Отмечается, что съёмки картины будут проходить в штате Джорджия (США). Члены команды проекта сообщили, что кинокомикс получил рабочее название «Чёрная Пантера: Летние каникулы» (Black Panther: Summer Break).

Издание отметило, что это вовсе не означает, что сиквел действительно будет так называться, поскольку авторы фильмов, порой, пытаются за отвлечённым рабочим названием скрыть их истинные тему, дух и сюжет.

Ранее режиссёр Райан Куглер признался, что проект фильма «Черная пантера 2» является самым сложным в его карьере. Он пояснил, что из-за смерти Чедвика Боузмана ему приходится решать проблему разделения личной и профессиональной жизни.

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