Рим, , 21:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Италии улучшается, заявил в четверг, 15 апреля, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

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Трудности, через которые еще предстоит пройти, не стоит недооценивать, но уже можно говорить о том, что совместные усилия властей и граждан (особенно в части вакцинации) дают результат, и в будущее можно смотреть с надеждой, добавил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 15 апреля, в Италии умерли 115 937 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 380 (днем ранее — на 469). Число подтвержденных носителей выросло на 16 974 (днем ранее — на 16 168). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 826 156 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 510 023 человека — на 4637 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 4 179 129 человек, что составляет 6,94% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.