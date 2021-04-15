Москва, , 21:48 — REGNUM В Минфине уверены, что спрос на российские долговые обязательства останется высоким, несмотря на санкции со стороны США. Об этом 15 апреля заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, в структуре держателей российских облигаций федерального займа более 80% составляют отечественные инвесторы, а «приверженность благоразумной финансовой политике» делает их «одними из самых надёжных и низкорискованных в мире».

«Спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения», — заверил глава Минфина.

Он добавил, что в сложившейся ситуации уместнее говорить об «упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены».

Напомним, США объявили о введении новых ограничительных мер в отношении России, в частности, запрещающих американских финансовым учреждениям покупку российских гособлигаций при их первичном размещении после 14 июня 2021 года. При этом покупать и продавать ценные бумаги РФ на вторичном рынке они по-прежнему смогут.

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