Киев, , 21:44 — REGNUM Послы стран G7 приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева (ОАСК), говорится в заявлении дипломатов, обнародованном 15 апреля.

Послы, в частности, считают, что ликвидация суда представляет собой важный шаг в процессе комплексной реформы судебной системы на Украине.

Кроме того, они отмечают «жизненную важность» того, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, а отбор в него осуществлялся справедливо, на основе профессиональных заслуг и с тщательной проверкой честности.

ИА REGNUM напоминает, что 13 апреля Зеленский внес в Верховную раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. В пояснении офиса президента отмечается, что к суду полностью потеряно доверие из-за скандалов, коррупции, «сейфов, забитых деньгами» и многочисленных сомнительных решений. Дата голосования в парламенте по этому вопросу пока не определена. В свою очередь глава суда заявил, что к инициативе Зеленского он относится «спокойно», поскольку последние годы суд находится под давлением, работает в атмосфере постоянных негативных информационных кампаний и провокаций.