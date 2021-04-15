Саранск, , 21:43 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совместном заседании президиума Государственного Совета и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», которое провел президент России Владимир Путин. Главной темой заседания стало повышение доступности и качества государственных услуг в образовании, медицине, социальной защите и трудоустройстве.

Наиболее актуально прозвучавшие на заседании вопросы Здунов обсудил позднее с представителями социального блока правительства республики.

«Нам нужно внимательно изучить те жизненные ситуации, о которых говорил президент, и в которых оказываются наши граждане, обращаясь за государственными услугами в сфере здравоохранения, образования, соцзащиты», — поручил руководитель республики и задался вопросом, всегда путь получения услуг для жителей Мордовии оптимален, прозрачен и эффективен.

В ближайшее время планируется внимательно изучить все региональные практики по улучшению схемы предоставления услуг в социальной сфере. Здунов считает необходимым изучить жизненные ситуации, в которых рядовые жители региона могут испытывать трудности с получением государственных услуг. После анализа нужно разработать предложения по повышению их доступности.

Как сообщало ИА REGNUM, в частности, в ходе своего выступления на заседании, Путин призвал «убирать бессмысленные требования и забюрокраченные процедуры и правила, избавляться от всего, что изматывает и даже унижает людей, демотивирует их». Он также обратился к главам регионов: «Именно от вашего ответственного подхода зависят реальные улучшения дел. Изменения к лучшему граждане должны увидеть в ближайшее время». Глава государства попросил обобщать региональные практики и помогать субъектам РФ внедрять эффективные решения.