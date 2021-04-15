Рим, , 21:38 — REGNUM Правительство Италии закрепит в законопроекте об удаленной работе право сотрудников в определенное время быть «не в сети», сообщают национальные СМИ в четверг, 15 апреля.

В трудовых контрактах должно быть прописано, что такая возможность у работника есть и как-либо штрафовать за ее использование работодатель не вправе.

Конкретные периоды «отсутствия в сети» могут быть также закреплены в договоре или определяться обстоятельствами — к примеру, необходимостью помогать детям при дистанционном обучении.