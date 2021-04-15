Москва, , 21:35 — REGNUM Заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому подозревают в получении взятки, сообщает 15 апреля «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.

По данным агентства, чиновника задержали с поличным при получении взятки на сумму более 4 млн рублей. Следствие готовится ходатайствовать об аресте задержанного, уточняет СМИ.

По данным официального сайта мэра и правительства Москвы, Леонид Кострома с 2014 года возглавлял Городское агентство по управлению инвестициями, а летом 2020 года был назначен замглавы департамента экономической политики и развития.

В круг обязанностей чиновника входит формирование прогнозов и разработка стратегии социально-экономического развития столицы, оценка эффективности органов исполнительной власти Москвы, мониторинг достижения целевых показателей социально-экономического развития субъектов РФ, курирование работы ГБУ «Аналитический центр».

Леонид Кострома является абсолютным победителем московского конкурса «Менеджер года — 2017».

Как сообщало ИА REGNUM, зампред московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николай Зуев рассказал, что Кострома находится в ИВС на улице Петровка, жалоб на условия содержания у чиновника нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан замглавы департамента экономической политики мэрии Москвы