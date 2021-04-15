Киев, , 21:35 — REGNUM Несмотря на «агрессию» России, Украина не прекратит дискуссию относительно своих евроатлантических амбиций и настаивает на получении ПДЧ НАТО, заявила 15 апреля вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Согласно информации пресс-службы правительства, своё заявление Стефанишина сделала в ходе общения с главами МИД Латвии и Литвы, а также заместителем главы дипломатического ведомства Эстонии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она отметила, что Украина будет стремиться в НАТО, поскольку четко осознает свою роль в безопасности всего региона.

«Объединение наших союзников в Альянсе вокруг предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО является самой меньшей политической инвестицией, которую можно сделать для достижения безопасности и стабильности», — отметила она.

Напомним, что 13 апреля в издании Foreign Policy была опубликована статья вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в которой она советует НАТО сменить подходы относительно Украины. Стефанишина, в частности. заявляет, что евроатлантическая интеграция Украины — это не «награда за правильные реформы» и призывает немедленно начать консультации о предоставлении Украине ПДЧ. До этого, 7 апреля, стало известно, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству в Альянсе.