Вашингтон, , 21:36 — REGNUM В новой версии сервиса Google Earth можно увидеть изменения ландшафта Земли за последние 37 лет. Об этом 15 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным СМИ, обновлённая функция сервиса под названием Timelapse позволяет увидеть в 3D, как поменялись некоторые места планеты. На сайт Google Earth добавили более 24 млн изображений, снятых в период с 1984 по 2020 года. Видео с демонстрацией функции было опубликовано на YouTube-канале Google.

ИА REGNUM напоминает, то в 2014 году в Google Earth уже появлялась функция Timelapse. Но тогда это были лишь двухмерные изображения.

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