17 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Олег Айрапетов, , 10:12 — REGNUM В 1902 году состоялся триумф Зубатова в Москве — созданные им рабочие организации провели 19 февраля 1902 г. демонстрацию с возложением цветов к памятнику Александру II в Кремле. Количество демонстрантов оценивалось до 50 тыс., пространство от Спасских до Боровицких ворот и вся Соборная площадь были заполнены людьми. «Полиция отсутствовала. — Вспоминал прикомандированный к Московскому Охранному отделению ротмистр А. И. Спиридович. — Порядок поддерживался самими рабочими».

Церемония открытия памятника Императору Александру II. Август 1898 года

Журналист «Нивы» описывал это так: «Толпа вела себя изумительно спокойно, видимо, сознавая великое значение чествования. Сами рабочие заботились о поддержании порядка. У них были свои сотские, с кокардами из лент русских цветов, и десятские, с беленькими ярлычками, выданными советом общества рабочих механического производства в Москве». Был проведен молебен в присутствии великого князя Сергея Александровича, возложены серебряный и металлический венки, на которые деньги собрали рабочие. Только серебряный венок обошелся в 2 тыс. рублей. В тот же день рабочие Москвы отправили делегацию в Петербург для возложения серебряного венка на могилу Александра II.

Это был серьезный успех администрации. Ничего подобного улицы русских промышленных центров еще не видели. Казалось, правительство накануне крупного успеха и в борьбе за рабочих явно превосходит социал-демократов. Орган РСДРП мог только язвить насчет того, что самодержавное государство организует праздник в честь отмены крепостного права: «Очевидно, дело с «основами» обстоит плохо, если нельзя вызвать народной манифестации в пользу царизма по иному поводу». Вскоре за благодарностью за реформу 1861 года последовало столкновение с дальними ее результатами.

Отчет государственного контролера за 1902 год гласил: «Необходимо заключить, что одной пересрочки или отсрочки выкупного долга недостаточно для поддержания хозяйственного быта крестьянского населения, и что нужны более коренные к облегчению лежащего на нем податного бремени. Такого рода облегчение могло бы быть достигнуто путем соответственного понижения самих норм выкупных платежей». Вскоре выяснится, что и этого будет недостаточно, но правительство предпочитало ограничиваться демонстрацией силы и обещаниями. Урожай 1902 года был исключительно удачным, показатели сбора хлебов превосходили показатели четырех наиболее урожайных лет предшествующего десятилетия (1893, 1894, 1899 и 1900 гг.). Но до урожая еще нужно было дожить. 1901 год был исключительно неблагоприятным для сельского хозяйства. Неурожай естественным образом привел к резкому росту недоимок. Весной 1902 г. тяжелейшее положение крестьян проявилось в аграрных беспорядках.

Семья крестьянина Ефима Мичурина в избе. Владимирская губ., Муромский у., дер. Анциферово. 1900-е

Крестьяне начали с помещиков, а затем перешли к владениям зажиточных крестьян и казаков. Досталось и земским учреждениям, которые также грабили. В марте в течение четырех дней в Полтавской губернии было разгромлено 54 усадьбы, затем беспорядки перекинулись в Харьковскую губернию. Помещики начали высылать свои семьи в города, вскоре началось их бегство из деревенской округи. Крестьяне ходили толпами по 400−1000 чел. и изымали землю, скот и зерно на основании никому не известных «царских указов». Свою роль сыграли и агитаторы, убеждавшие, что «царскую грамоту», написанную золотыми буквами, прячут от них. Уже 31 марта губернатор обратился к командующему войсками Киевского округа с просьбой о помощи. Поначалу надеялись обойтись одним батальоном и одной сотней казаков, вскоре выяснилось, что этого недостаточно. Местные власти выступали за широкое использование телесных наказаний. Но поркой дело не обошлось. В ряде мест войскам пришлось использовать оружие. Появились убитые и раненые.

2 (15) апреля 1902 г. в ответ на эти действия правительства эсеры организовали убийство министра внутренних дел Д .С. Сипягина. Переодевшийся офицером террорист прибыл в здание министерства под предлогом передачи пакета и четыре раза выстрелил в министра в упор из браунинга. Два ранения оказались смертельными, Сипягин скончался на месте. 4 (17) апреля МВД возглавил В. К. Плеве, который с 1884 года бессменно служил товарищем министра внутренних дел. Весной 1902 рабочие организации, созданные Зубатовым, вошли к конфликт с французским подданным Юлием Гужоном. На его заводе покалечило рабочего, а владелец отказался выполнить требования по выплате компенсации пострадавшему. Рабочих поддержал обер-полицмейстер, пригрозивший Гужону административной высылкой, фабрикант обратился к послу Франции.

Все это было тем более неприятно, потому что в Петербурге ждали союзника. 7 (20) мая в столицу России прибыл президент Франции Э. Лубе. Высокого гостя встретили торжественно. Приемы чередовались смотрами, танцы — раутами, парады — салютами. 10 (23) мая Лубе покинул Россию. На следующий день был подписан Высочайший указ Сенату, по которому пострадавшие землевладельцы получали 800 тыс. руб. из Государственного казначейства. Компенсировать эту сумму оно должно было, взыскивая ежегодный дополнительный сбор с сельских обществ и селений, крестьяне которых принимали участие в беспорядках. Начать сбор предписывалось со второй половины 1902 г. Оппозиция назвала эту меру «огульной штрафной контрибуцией». Беспорядки, в том числе и аграрные, уже стучались в дверь, и не заметить их рост было невозможно.

Большие маневры под Курском. 1902

В августе 1902 года под Курском силами четырех военных округов — Московского, Виленского, Киевского и Одесского — были проведены маневры. Они носили антиавстрийский характер, задачей этих учений было отражение армии, которая вторгается в Россию с юго-запада. В августе — сентябре 1902 года под Курском были проведены большие маневры. Их планировалось организовать еще в августе 1900 года, но восстание в Китае сорвало эти планы. Все, кроме сроков, осталось без изменений. В маневрах по расписанию должны были участвовать 154 батальона, 76 эскадронов и одна сотня, 348 орудий. На самом деле было собрано 163,25 батальона, 85,25 эскадрона и сотня и 408 орудий. Они разделялись на Московскую армию во главе с великим князем Сергеем Александровичем, командующим войсками Московского военного округа, и Южную, во главе с военным министром.

25 августа (7 сентября) в район маневров прибыл военный министр ген.-ад. А. Н. Куропаткин. 28 августа (10 сентября) — великие князья Сергей Александрович и Михаил Николаевич (он был посредником), 29 августа (11 сентября) — император. Его сопровождали великие князья Михаил Александрович, Владимир Александрович и Николай Николаевич. На демонстрацию военной мощи Империи был приглашён шах Персии Музаффар-эд-Дин. Город задолго начал готовиться к этому визиту — он «стал рядиться в парадную одежду».

На курском вокзале Николая II встречали представители дворянства и земства. Первым он обещал преобразования, созыв губернских комитетов с участием дворянства и земства. Монарх заявил: «Я знаю, что сельская жизнь требует особого попечения: дворянское землевладение переживает тяжелое время, есть неустройства и в крестьянском. Для устранения последних, по Моему повелению, соображаются в министерстве внутренних дел необходимые меры. К участию в этих трудах будут призваны в свое время губернские комитеты с участием дворянства и земства. Что же касается поместного дворянства, которое составляет исконный оплот порядка и нравственной силы России, то его укрепление будет Моею непрестанною заботою». Что касается представителей земства, то им было рекомендовано заниматься местными хозяйственными нуждами. Это была программа министра внутренних дел В. К. фон Плеве, которую он проводил в жизнь при полной поддержке императора.

Памятник Александру III в Большом зале Дворянского собрания в Курске, установленный в 1902 году

1(14) сентября Николай посетил Курск, где открывался памятник Александру III. После торжественного освящения в присутствии представителей дворянства император проследовал в дом губернатора. Улицы были украшены гирляндами из цветов и зелени, флагами, портретами императорской фамилии и т .п. У губернатора (им был сын бывшего военного министра ген.-л. граф А. Д. Милютин) были собраны некоторые волостные старшины и сельские старосты Курской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Орловской и Воронежской губерний. В краткой речи император сказал им, что виновные в беспорядках в Харьковской и Полтавской губерниях понесут заслуженное наказание, а им следует помнить слова Александра III, сказанные им при коронации в Москве волостным старшинам: «Слушайте ваших предводителей дворянства и не верьте вздорным слухам». Он добавил: «Помните, что богатеют не захватами чужого добра, а от честного труда, бережливости и жизни по заповедям Божиим. Передайте в точности, что я вам сказал, вашим односельчанам, а также и то, что действительные их нужды я не оставлю своим попечением». Крестьяне, если верить официальному отчету, были тронуты и приветствовали монарха. Они закончились триумфом военного министра. Победа была засчитана ему.

Военные учения носили характер театральной постановки. Как и успехи в рабочем вопросе. Вскоре это станет ясно.

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