Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Президент США Джо Байден заранее сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о неизбежном введении санкций. Об этом рассказала в своем Twitter корреспондент телеканала CNN Кейтлан Коллинз, сославшись на источник в американской администрации.

«Президент Байден сказал президенту Путину во время их телефонного разговора, что санкции были неизбежны, говорят представители администрации добавляя, что Кремль не ответил на приглашение США провести саммит в третьей стране», — написала Коллинз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на желание Вашингтона ослабить напряжение в отношениях с Россией, президент СШАДжо Байденне намерен пересматривать санкции против РФ.