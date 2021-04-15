Вашингтон, 15 апреля, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заранее сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о неизбежном введении санкций. Об этом рассказала в своем Twitter корреспондент телеканала CNN КейтланКоллинз, сославшись на источник в американской администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Президент Байден сказал президенту Путину во время их телефонного разговора, что санкции были неизбежны, говорят представители администрации добавляя, что Кремль не ответил на приглашение США провести саммит в третьей стране», — написала Коллинз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что несмотря на желание Вашингтона ослабить напряжение в отношениях с Россией, президент СШАДжо Байденне намерен пересматривать санкции против РФ.