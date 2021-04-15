Киев, , 21:27 — REGNUM Верховная Рада Украины приняла закон, дающий мужчинам право уходить в декретный отпуск, сообщает 15 апреля пресс-служба украинского парламента.

Законопроект рассматривали на внеочередном заседании. Его поддержали 269 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. После этого документ должен подписать президент Украины, а в законную силу он вступит на следующий день после его публикации в официальной прессе.

Принятый Радой закон предлагает давать матери или отцу ребенка одинаковую возможность пользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до трехлетнего возраста.

Работодатель за счет собственных средств может предоставлять одному из родителей ребенка частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Кроме того, новым законом вводится одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.

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