Рим, , 21:25 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 15 апреля, в Италии умерли 115 937 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 380 (днем ранее — на 469), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Число подтвержденных носителей выросло на 16 974 (днем ранее — на 16 168).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 826 156 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 510 023 человека — на 4637 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 4 179 129 человек, что составляет 6,94% населения Италии.