Саранск, , 21:23 — REGNUM В Ленинградской области был задержан 47-летний мужчина, который обвинялся в убийстве преподавателя Мордовского государственного университета, предполагаемого лидера одной из преступных группировок, произошедшем в 1995 году. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Мордовии.

Спустя 17 лет после убийства оперативники уголовного розыска установили, что к убийству причастны участники группировки, которые в 2014 году получили длительные сроки лишения свободы. Однако местонахождение четвёртого участника преступной группы было неизвестно. Полицейские установили, что в 1995 году он выехал за пределы Мордовии. Вернулся, чтобы совершить убийство, а затем вновь уехал и пребывал в различных регионах России. В 2012 году он был объявлен в межгосударственный розыск.

В ходе расследования оперативники совершили больше 15 выездов в российские регионы. В результате совместных действий сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Мордовия и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии СОБР Управления Росгвардии 14 апреля он был задержан. Обвиняемый проживал под документами, выданными на другое имя. После задержания он доставлен в Мордовию.

По данным следственного управления СКР по республике, в ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

ИА REGNUM напоминает, днем 27 октября 1995 года в аудитории МГУ имени Огарева был убит преподаватель вуза 32-летний Олег Еникеев, студенты в это время укрылись под партами. Преподаватель получил множественные ранения из автомата и пистолета. Оружие позднее было найдено в гаражном массиве недалеко от университета. В рамках расследования было установлено, что убийство было совершено по указанию руководителей преступной группировки «Юго-Запад», которые считали Еникеева лидером противоборствующей ОПГ «Еникеевские».