Анкара, , 21:23 — REGNUM Никаких политических расчётов нет в продаже за рубеж турецких беспилотников, сообщил 15 апреля дипломатический источник газете Türkiye.

Комментируя слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Турции не следует помогать Украине военной техникой, используемой Киевом для войны, дипломат сказал, что экспорт идёт по соображениям выгоды:

«Наши БПЛА не направлены против России или какой-либо другой страны. Кто хочет купить, мы тому продадим».

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