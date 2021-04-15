Сараево, , 21:20 — REGNUM Авиакомпания Eastern Airline откроет еженедельный рейс между Чикаго и Сараево в конце мая 2021 года, открыв первые прямые рейсы из столицы Боснии и Герцеговины и США.

Рейс запланирован каждую пятницу из Чикаго из аэропорта О'Хара, с 28 мая по 3 сентября, а возвращение будет в воскресенье.

Все рейсы будут выполняться на Boeing 767−200ER, на котором могут разместиться 238 пассажиров, из которых восемнадцать — в премиум-классе, а остальные 220 — в эконом-классе, пишет специализированный портал ExYu Aviation.