Нью-Йорк, США, , 21:19 — REGNUM Потоковый сервис Netflix выложил в сеть постер четвёртого сезона анимационного сериала «Кастлвания». Изображение было опубликовано 15 апреля на twitter-странице компании.

На постере изображены все основные герои, которых зрители увидят в продолжении шоу. К сожалению, пока Netflix не назвала дату выхода новых эпизодов.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1382736509665644544

Напомним, в основу шоу легла популярная серия видеоигр компании Konami. Премьера «Кастлвании» на Netflix состоялась 7 июля 2017 года.

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