Киев, , 21:14 — REGNUM Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку — с действующих сейчас 6,5% до 7,5%.

Об этом заявил 15 апреля глава регулятора Кирилл Шевченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что такой шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года, и её возвращение в целевой диапазон 5% в первом полугодии 2022 года.

В нацбанке напомнили, что в марте темпы роста цен на Украине ускорились до 8,5%, что значительно превышает все прогнозные показатели.

«Стремительное ускорение инфляции обусловлено временными факторами — ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители. Значительное влияние также имела низкая база сравнения… С другой стороны, фундаментальное инфляционное давление усиливалось из-за роста потребительского спроса, в частности за счет повышения зарплат», — отмечают в НБУ, подчеркивая, что в случае дальнейшего роста инфляции готовы и дальше повышать учетную ставку.

ИА REGNUM напоминает, что с июня 2020 года на Украине действовала учетная ставка в 6%, и лишь в марте регулятор принял решение повысить её до 6,5%.