Санта-Моника, США, , 21:12 — REGNUM Студия Treyarch выпустила трейлер третьего сезона игры Call of Duty: Black Ops Cold War. Ролик был опубликован 15 апреля на twitter-странице компании.

Видео даёт понять, что Фрэнк Вудс вместе с командой направляются в Верданск, где им предстоит спасти Рассела Адлера. В трейлере Вудс кратко рассказывает о том, почему его отряду пока не удалось достичь цели.

https://twitter.com/Treyarch/status/1382725401869438976

Напомним, 2 сезон Call of Duty: Black Ops Cold War завершится 21 апреля 2021 года, ожидается, что третий начнётся на следующий 22 апреля. Релиз игры состоялся 19 августа 2020 года.

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