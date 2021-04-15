Оксфорд, Великобритания, , 21:07 — REGNUM Риск возникновения тромбоза после применения вакцин Pfizer и Moderna, примерно такой же, как после вакцины AstraZeneca. Об этом 15 апреля сообщили ученые из Оксфордского университета.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Отмечается, что переболевшие COVID-19 более подвержены риску тромбообразования.

К таким выводом эксперты пришли после проведения исследования, в котором приняли участие более 500 тысяч человек, перенесших COVID-19.

Выявлено, что вероятность церебральногоа тромбоза приравнивается к 39 случаям на миллион. Тромбоз у привитых препаратом Pfizer и Modernа вероятен в четырех случаях на миллион. В случае с вакциной AstraZeneca цифра возрастает до пяти случаев на миллион после первой дозы вакцины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) установило возможную связь вакцинации AstraZeneca"с очень редкими случаями образования тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов», но при этом настаивает, что баланс между выгодой и риском остается «положительным». По словам исполнительного директора EMAЭмер Кук, вакцина"очень эффективна» и«спасает жизни».