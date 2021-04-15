Москва, , 21:04 — REGNUM Росстат заявил о снижении уровня бедности в России до 12,1%. Пользователи социальной сети Twitter 15 апреля активно обсуждают эту тему.

Многие посчитали, что цифры не отражают действительности. Пользователи также пишут, что данные коррелируются с данными об избыточной смертности от коронавируса.

«Уровень бедности снизился за счёт неестественной убыли населения в стране. Ведь умирали больше как раз те, которые были не слишком богаты. Я так думаю», — считает Сергей Орлов.

«Чудеса статистики», — коротко написал Роман Гребенников.

«Один ловкий финт — опусти границу бедности на 500−1000 рублей и получи миллионы вмиг «разбогатевших», — прокомментировал пользователь OlK.

«Бедных стало меньше, нищих — больше», — написала Марина Шарабрина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росстат объяснил снижение уровня бедности в РФ. По их данным, количество бедных уменьшилось из-за увеличения среднедушевых денежных доходов, среднемесячной номинальной начисленной зарплаты и пенсии по старости.

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