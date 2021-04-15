Вашингтон, , 21:00 — REGNUM В онлайн-магазине Epic Games Store появилась бесплатная онлайн-игра Core, которая имеет встроенную систему создания видеоигр. Анонсирующий трейлер был опубликован 15 апреля на YouTube-канале Core Games.

Пока студия Manticore Games выпустила Core в формате раннего доступа. Разработчики отметили, что на текущий момент в ней присутствуют около 20 тыс. созданных пользователями платформы игр, при этом около 200 из них обновляются почти ежедневно.

Игроки выпускают проекты в т.ч. в таких жанрах, как ролевые игры, шутеры (упор сделан на применение огнестрельного оружия), сайдскроллеров (геймер наблюдает за происходящим через боковую камеру) и даже MOBA (две команды игроков сражаются друг с другом на карте особого вида).

Напомним, релиз альфа-версии Core состоялся 16 марта 2020 года. В основу игры легла та же концепция, что и в основу популярной Roblox.

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