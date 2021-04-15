Казань, 15 апреля, 2021, 20:56 — ИА Регнум. В Зеленодольске, в районе железнодорожного моста через Волгу 15 апреля был замечен дрейфующий во льдах катер «Ярославец». По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления СКР на транспорте.

Цельмер Валентин Дмитриевич. Катер на причале. 1951

Из-за ледохода и образовавшихся ледяных торосов подойти к судну не удалось. Операция по извлечению корабля будет проведена, как только появится возможность подхода в катеру. Собственник судна находится в постоянном контакте со спасателями.

Уточняется, что катер оторвался вместе со льдиной от причальной стенки в Кушниковском затоне в Чувашии. Людей на катере нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля текущего года сообщалось, что из-за сильного крена и потери хода судно из Нидерландов Eemslift Hendrika с грузом нефти и дизельного топлива подало сигнал бедствия около берегов Норвегии. С корабля эвакуировали поэтапно всех членов экипажа. Несколько дней судно дрейфовало в сторону берега в районе Олесунна. На третьи сутки судно удалось взять на буксир и привести в порт.

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