Киев, 15 апреля, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать закон о статусе олигарха.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Олигарх

Об этом он заявил в своем обращении вечером 15 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Зеленского, разрабатывать новый «фундаментальный законопроект» будут Совет национальной безопасности, офис президента и антимонопольный комитет. Он подчеркнул, что законодательная инициатива нужна, поскольку нельзя больше допускать такого влияния олигархов на все политические и экономические процессы, как это было ранее.

Президент отметил, что закон должен определить, как олигархи будут превращаться в бизнесменов — «потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине».

ИА REGNUM напоминает, что в марте Зеленский заявил, что санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны направлены на «восстановление справедливости».

«Я бы это описал тремя словами — Украина дает сдачи. Всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости», — высказался президент о процессе «деолигархизации».