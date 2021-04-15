Варшава, , 20:54 — REGNUM Три российских дипломата объявлены в Польше персонами нон грата, сообщили 15 апреля в пресс-службе МИД республики.

Уточняется, что эти сотрудники российского посольства должны покинуть Польшу из-за того, что якобы нарушили «условия дипломатического статуса». Названа и другая причина — их «действия во вред Польше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские СМИ распространили информацию о том, что в МИД республики вызван посол России — якобы в связи с ситуацией на Украине.

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