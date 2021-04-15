Симферополь, , 20:54 — REGNUM Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали в Крыму ряд учебно-боевых задач, сообщает 15 апреля пресс-служба ЮВО.

Командно-штабные учения в Крыму Mil.ru

Уточняется, что маневры проводились на полигоне Опук в Крыму.

«Офицеры на пункте боевого управления продемонстрировали способность решения задач приданными подразделениями в составе тактических групп в ходе двустороннего тактического учения», — указано в сообщении пресс-службы.

Действия командного состава 58-й общевойсковой армии оценивал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников. Он отметил нешаблонность действий и эффективность формирования тактических групп под конкретные задачи.

Напомним, пункты постоянной дислокации частей и соединений 58-й общевойсковой армии располагаются на территории Северного Кавказа.

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