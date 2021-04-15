15 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

В МЧС утверждают: пожарные инспекторы работали с живущей в доме многодетной семьёй. Можно ли было предотвратить трагедию и что делать теперь?

Александр Комаров, , 21:42 — REGNUM В селе Бызово Свердловской области ночью 15 апреля сгорел жилой дом. Погибли пятеро детей. Ещё два ребёнка и двое взрослых были госпитализированы.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Кровля обрушилась…

Сообщение о пожаре на улице Рябиновой поступило в органы МЧС России в 01:45 по местному времени (23:45 мск). Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через семь минут. Однако к тому времени дом был объят пламенем. До прибытия спасателей двое взрослых вместе с двумя детьми успели эвакуироваться. С ожогами их доставили в больницу. Ещё пятеро детей оставались внутри. Через некоторое время рухнула кровля дома. Утром спасатели нашли лишь обгоревшие тела детей. Погибли девочка 2013 года рождения, а также мальчики 2014-го, 2016-го, 2019-го и 2021 года рождения.

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Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой. Пламя быстро распространялось по деревянным конструкциям. В 02:20 пожарные смогли локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. А в 03:01 открытое горение ликвидировали.

Сейчас специалисты выясняют, что привело к такой трагедии. Уже установлено, что дом 1957 года постройки, в котором проживала семья, был приобретён на средства материнского капитала. Старую печь в нём заменили на новую. Но в доме, похоже, ещё много что нужно было менять. Например, электропроводку. Её плохое состояние рассматривается в качестве одной из версий причины произошедшего. Также следователи не исключают, что имело место неосторожное обращение с огнём. Малейшая искра может сильно навредить даже в обычной городской квартире. Что уж говорить про деревянный деревенский дом…

Каплун Адриан Владимирович. Старый дом. 1960

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Был ли пожарный извещатель?

После пожара стали известны некоторые подробности из жизни этой семьи. Как отмечает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, ранее она стояла на учёте в органах внутренних дел. А дети были от разных отцов, один из которых сейчас находится в местах лишения свободы. Примечательно, что ни один из них на момент трагедии не жил с матерью детей. Воспитывать несовершеннолетних женщине помогал её брат.

На форумах и в соцсетях часть граждан считают, что одной из причин трагедии мог стать алкоголь. А представители МЧС в свою очередь заявили журналистам, что семью неоднократно навещали инспекторы надзорной деятельности. Они проводили с жильцами дома «разъяснительные профилактические мероприятия по пожарной безопасности». Однако это не уберегло детей от гибели в огне. В официальном релизе свердловского главка МЧС при этом говорится, что сообщение о пожаре, похоже, поступило спасателям слишком поздно. Приведу эту фразу дословно: «К моменту прибытия огнеборцев одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен пламенем, произошло обрушение кровли, что говорит о позднем сообщение о пожаре».

Павел Чистяков. Нищие дети. 1861

Правда, позднее дознаватели уточнили, что дом оказался объят пламенем в считанные минуты. Также стало известно, что ещё в 2019 году семья получила пожарный извещатель. Это устройство реагирует на дым и издаёт соответствующий звуковой сигнал, а аппараты с GSM-оповещением отправляют смс-сообщение в ближайшую пожарную часть и на телефонный номер владельца дома. Такой техникой бесплатно обеспечиваются дома многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. Но, как оказалось, и он не позволил сохранить жизни пятерых детей. Почему? Надеюсь, ответ на этот вопрос дадут следователи. Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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Как не допустить новых смертей

В Горноуральском городском округе, к которому территориально относится село Бызово, 15 апреля стало днём траура.

Администрация округа выразила родным и близким погибших детей соболезнование.

«Убедительная просьба на всех зданиях, сооружениях, где расположены флаги Российской Федерации и нашего округа, — приспустить, а также отменить все праздничные и культурно-массовые мероприятия», — говорится в официальном сообщении.

Тем временем врачи лечат двоих детей и двух взрослых. А свердловский губернатор Евгений Куйвашев отмечает, что работу по обеспечению безопасности нужно усилить по всем направлениям. Это показала трагедия в Бызове. Органам соцзащиты и педагогам нужно быть к семьям более внимательными, особенно к многодетным. От областных министерств соцполитики и образования он просит организовать такую работу совместно с аппаратом регионального уполномоченного по правам ребёнка.

Новый дом Photo-Mix

Также глава региона поручил продолжить оснащать дома свердловчан автономными пожарными извещателями. Правда, судя по последней трагедии, и эта мера не является панацеей. А на форумах и в соцсетях свои рецепты обеспечения безопасности детей дают и интернет-пользователи. Правда, эти рецепты тоже далеко не бесспорные.

«Тут реально нужна реновация, снести горючие деревяшки, построить небольшие негорючие пеноблочные дома (2−3 этажа). Сколько детей уже погибло, ужас», — пишет один из пользователей портала Е1.ru. Ещё один форумчанин высказался в том же ключе, но гораздо более кратко. «Запретить деревянные дома», — предложил гражданин.

А ещё один интернет-пользователь полагает, что гибель детей в Бызове никого не образумит. «Алкашня бухала и будет бухать, а что до детей, так это как получится. Может, будут жить нормально, может, нет. Всяким органам типа соцопеки и т. п. по барабану эти хлопоты», — считает уралец. А другой форумчанин уверен, что сейчас соответствующие службы снова забегают, коли «петух клюнул». «Побегут всё и вся проверять, а потом опять всё», — думает гражданин.

Кстати, в селе Бызово за последние два с небольшим года уже были подобные трагедии, правда, меньшего масштаба. В марте 2019 года на улице Рябиновой погибла годовалая девочка. Отец пытался пробиться к ней сквозь огонь и спасти, но не сумел. Его госпитализировали с серьёзными ожогами. В целом по Свердловской области и всему Уралу детские смерти в пожарах не являются редкостью. И пока решения чиновников не могут предотвратить новые трагедии…