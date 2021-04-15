Москва, , 20:46 — REGNUM Об ответных мерах, которые Россия предпримет в отношении США в ближайшее время, реагируя на новые американские санкции, было объявлено послу США в Москве Джону Салливану в МИД РФ 15 апреля, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Проинформирован Салливан, вызванный сегодня, 15 апреля, в МИД РФ, заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Москва заявила, что Вашингтон сделал своими санкциями недружественный шаг, хотя ранее из США звучал посыл о налаживании отношений.

«Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер, — сообщили в МИД РФ. — Попытки американской стороны «предостерегать от дальнейшей эскалации» [на Украине] совершенно неуместны».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские власти расширили санкции против России, в том числе апеллируя к «проблеме Крыма», «кибератакам» и «вмешательству в выборы».

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