Москва, , 20:44 — REGNUM Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение отстранить российского арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности сроком на 90 дней. Об этом сообщается 15 апреля в заявлении службы коммуникаций РФС.

39-летнему судье из Санкт-Петербурга вменяется возможное нарушение дисциплинарного регламента УЕФА по статьям 11.2 (а) («Нарушение общих принципов поведения при попытке участия в мошенничестве и … взяточничестве и коррупции»), 12.2 (а) и 12. 2 (d) («Нарушение правил честного проведения матчей и соревнований путем организации договорных матчей либо с оказанием незаконного влияния на ход и/или результат игры с целью получения выгоды…»).

Главной причиной отстранения Лапочкина является именно то, что он не обратился к сотрудникам УЕФА после того, как неизвестные лица попросили его повлиять на исход одного из матчей, отмечают СМИ.

Речь идет о встрече II отборочного раунда Лиги Европы сезона — 2018/19 между латвийским «Вентспилс» и «Бордо» (Франция). Игра прошла 26 июля 2018 г. и завершилась победой гостей — 1:0. Лапочкин тогда отработал в качестве главного арбитра.