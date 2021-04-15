Лос-Анджелес, США, , 20:44 — REGNUM Мадс Миккельсен присоединился к проекту фильма «Индиана Джонс 5». Об этом 15 апреля сообщил портал Deadline.

Таким образом, на съёмочной площадке он составит компанию Харрисону Форду и Фиби Уоллер-Бридж, который исполнят в картине главные роли. Снимать картину будет режиссёр Джеймс Мэнголд, Стивен Спилберг выступит в качестве продюсера.

Премьера картины запланирована на 29 июля 2022 года. Пока её создатели ничего не рассказали о её сюжете, как о том, где Индиана Джонс будет искать новые приключения.

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