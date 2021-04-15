Бугульма, Татария, , 20:41 — REGNUM В Татарии вынесен приговор по уголовного делу в отношении 55-летнего жителя города Тольятти за убийство предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина был признан виновным по статьям об убийстве, незаконном хранении и ношении оружия, а также в организации незаконного хранения огнестрельного оружия.

Установлено, что осужденный заранее организовал изготовление части огнестрельного оружия, которое затем переделал, хранил и носил его с собой. Днем 1 сентября прошлого года преступник приехал к месту работы предпринимателя, дождавшись его, злоумышленник произвел три выстрела — в голову и туловище. От полученных ранений бизнесмен скончался на месте происшествия.

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Свою вину осужденный полностью признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Как сообщало ИА REGNUM, Деданин широко известен в России. В 2018 году он оборонялся от разбойного нападения и убил двоих грабителей, напавших на его дом. Отмечалось, что нападавшие также были жителями Самарской области. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). Позднее в республиканской прокуратуре сочли, что решение о возбуждении уголовного дела является незаконным и подлежит отмене.

1 сентября 2020 года бизнесмен был застрелен. По данным местных СМИ, он был госпитализирован в местную больницу, но от полученных ранений скончался. Злоумышленник был задержан по «горячим следам». Им оказался иностранный гражданин, проживающий в Тольятти.

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