Киев, 15 апреля, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Совнацбез Украины на своем заседании 15 апреля рассматривал вопросы, связанные с ситуацией в Донбассе, но эта информация носит секретный характер, заявил в своем обращении президент страны Владимир Зеленский.

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Он заявил, что не может сообщить подробности, но главное, что надо знать украинцам, — ситуация в Донбассе сегодня контролируемая и армия готова. Также он призвал граждан в плане новостей по Донбассу доверять не источникам СМИ, а только официозу.

«Мы понимаем, что в СМИ распространяется много различной информации… поэтому я бы хотел, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генерального штаба или офиса президента Украины», — сказал Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак предупредил, что начало военных действий в Донбассе станет началом конца для Украины. После этого в Киеве на разных уровнях заявили, что не планируют военное вторжение в Донбасс.