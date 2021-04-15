Вашингтон, 15 апреля, 2021, 20:49 — ИА Регнум. США вели новые санкции с целью привлечь Россию к ответственности, сообщила 15 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

«В широком смысле мы считаем этот пакет санкций пропорциональным и уместным ответом. Наша цель здесь не эскалация, наша цель — наложить на Россию ответственность за те действия ее правительства, которые мы считаем неприемлемыми. Мы не можем предсказать, какое влияние окажут санкции на поведение России, но считаем необходимым реагировать на неприемлемое поведение», — указала Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Псаки заявила, что, несмотря на планы президента США Джо Байдена встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, Вашингтон всё равно планирует вводить санкции за те действия «российского руководства», которые были предприняты и которые осуждают американские власти.